Invitata a partecipare all’Assemblea generale dell’Associazione dei Dipartimenti del Paese africano, racconterà gli interventi realizzati in materia di viabilità, edilizia scolastica e inclusione sociale

La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, si trova in Senegal, dove resterà fino a sabato 19 aprile, per partecipare all’Assemblea generale dell’Associazione dei Dipartimenti del Paese africano.

«Invitata in qualità di presidente della Provincia di Cosenza e di componente del Direttivo dell’Unione delle Province d’Italia, Succurro – si legge in una nota – porterà un contributo concreto al confronto internazionale sul ruolo strategico degli Enti locali nello sviluppo sostenibile e nella cooperazione internazionale. All’Assemblea generale dei Dipartimenti del Senegal, la presidente parlerà del valore della Cooperazione decentrata quale “strumento prezioso per costruire ponti, rapporti, scambi e progetti di sviluppo concreti tra territori”».

«Dalla sostenibilità ambientale alla governance inclusiva, dalla digitalizzazione dei servizi pubblici al sostegno ai processi di decentramento amministrativo, gli Enti locali possono essere protagonisti di un cambiamento – anticipa Succurro – che parte dal basso e produce risultati concreti per le comunità».

«La presidente – aggiunge la nota – illustrerà le principali caratteristiche territoriali e amministrative della Provincia di Cosenza, tra le più estese d’Italia, e racconterà gli interventi realizzati nel Cosentino in materia di viabilità, edilizia scolastica e inclusione sociale. Nel suo intervento, evidenzierà, poi, i vantaggi che la cooperazione tra Province italiane e Dipartimenti africani può offrire in settori strategici come la formazione, lo sviluppo rurale, la tutela ambientale e la valorizzazione delle filiere agroalimentari».

«Particolare attenzione è già stata dedicata – precisa Succurro – al nuovo Programma di Partenariato Italia-Senegal 2024-2026, promosso dalla Cooperazione Italiana, che prevede investimenti importanti per accompagnare la transizione ecologica, digitale e sociale dei territori. Abbiamo un’occasione per avviare scambi concreti, costruire convenzioni operative, coinvolgere università, imprese, comunità locali. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e a imparare dalle esperienze delle comunità africane».

«La presenza della presidente Succurro in Senegal – conclude la nota – si inserisce in un più ampio impegno istituzionale della Provincia di Cosenza finalizzato a promuovere politiche di cooperazione internazionale, interculturalità e valorizzazione delle comunità migranti, con uno sguardo sempre attento ai territori e alle persone».