La reazione per la polemica scoppiata in seno al Pd non si spegne. E sulla vicenda interviene il consigliere provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Cutrullà

«Volevo evitare di entrare nella diatriba che da giorni occupa le pagine di giornali, relativamente al convegno sulla sanità che si terrà questa sera a Serra San Bruno, anche perché tali discussioni non fanno bene al partito. Oggi, però, non posso esimermi dall esternare una breve riflessione su tale questione. È chiaro che l’infelice battuta della Ferro, che definisce serra San Bruno “tana del lupo”, fuga ogni dubbio sulla vera natura del convegno in oggetto, e cioè dimostra chiaramente che è un dibattito non per discutere di sanità ma esclusivamente per attaccare la classe dirigente locale del Pd e l’onorevole mirabello in qualità di Presidente della commissione sanità». Lo dichiara l'esponente del Pd vibonese Giuseppe Cutrullà.

«È triste - aggiunge Cutrullà - che a tale commedia si presti anche l’ononorevole Viscomi deputato Pd, a cui non può che andare la mia cosciente disapprovazione per tale comportamento che spero, comunque, di poter esternare nelle sedi di partito; ma il mio pensiero oggi è diretto a chi ha generato questo cortocircuito nel pd calabrese e Provinciale ,e cioè al Presidente Oliverio che all’indomani della sua elezione ci ha regalato l’ On. Viscomi a vice presidente della ragiona per meriti politici ai piu sconosciuti , e che ci ha omaggiato di un ulteriore regalo proponendo la candidatura del Viscomi alla Camera dei deputati. Appare quindi, paradossale , che il Presidente Oliverio si sia tanto preoccupato di proporre la candidatura blindata del On. Viscomi per questo territorio ed in questo collegio, senza preoccuparsi di assicurare allo stesso territorio una rappresentanza in giunta regionale. I risultati di detti regali sono sotto gli occhi di tutti, ed in modo particolare dei cittadini della nostra provincia che non solo sono stati beffati nel non aver avuto nessuna rappresentanza in seno alla giunta regionale, ma si ritrovano oggi un parlamentare che invece di approfondire i problemi reali del nostro territorio si preoccupa di dare fiato alla Ferro e compagni».