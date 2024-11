Così si sono espressi tutti i componenti della commissione consiliare di Palazzo dei Bruzi, presieduta da Maria Teresa De Marco

La realizzazione di un nuovo ospedale a Cosenza è imprescindibile per le esigenze del territorio. E’ quanto hanno espresso all’unanimità i componenti della commissione consiliare sanità di Palazzo dei Bruzi, presieduta da Maria Teresa De Marco, nel corso di un incontro con il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile.



«Si è trattato di un cordiale e proficuo colloquio - si legge in un comunicato - nel quale è stata ribadita la necessità di avviare un percorso sinergico tra istituzioni che possa condurre al superamento della fase di emergenza che ha connotato negli ultimi anni il funzionamento dell'Azienda ospedaliera, sia per le note carenze di personale che hanno afflitto il presidio dell'Annunziata, sia per le altre questioni di carattere logistico. La presidente De Marco ha chiesto al direttore generale Gentile l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, tra Azienda sanitaria, Azienda ospedaliera e Comune di Cosenza, per affrontare compiutamente le molteplici problematiche che affliggono il comparto sanitario, a tutela del diritto alla salute dei cittadini. Tra le altre richieste che la Commissione sanità ha avanzato anche l'istituzione di una Discharge Room, un servizio dedicato ai pazienti in fase di dimissione, volto a migliorare la gestione dei posti letto all'interno delle unità operative di degenza. Un nuovo modello organizzativo, già adottato in altre realtà nazionali, che consentirebbe da un lato di individuare ed assegnare un'area specifica comune per facilitare le dimissioni dei pazienti dai reparti di degenza e, dall'altro, di fronteggiare adeguatamente il fenomeno dei letti aggiunti in corsia».

Infine Gentile ha annunciato che entro i prossimi mesi entrerà in funzione l'acceleratore lineare al Mariano Santo dove sarà finalmente avviato il polo oncoematologico.