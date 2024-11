Il partito di Salvini in Calabria tocca il 5,6 per cento alla Camera e il 5,9 al Senato. Dati inimmaginabile fino a poco tempo fa

«Un dato importante, frutto di un percorso venuto da lontano da quando Matteo Salvini ha voluto che un partito relegato solamente ad una parte del nostro Paese si potesse estendere anche fino al Meridione e il Sud ha recepito gli input per portare avanti un cambiamento che passa anche dal primato all’interno del centrodestra».

Così Domenico Furgiuele, segretario regionale della Lega e candidato capolista alla Camera. I festeggiamenti nella sede di via Gorizia a Lamezia Terme sono iniziati presto ieri notte, seppur con cautela. Dall’inizio è stata evidente la cavalcata del movimento di Salvini. In Calabria i dati non rispecchiano il trend nazionale ma sono comunque importanti.

5,6 per cento la percentuale intercettata alla Camera, 5,9 al Senato. Più di Fratelli d’Italia e di Noi con l’Italia-Udc. Un dato impensabile cinque anni fa. «Non c’erano soluzioni diverse per questa regione», dice a LaCNews24 un elettore facendo eco, forse, a quella soluzione traumatica di cui il vice segretario federale Giorgetti affermava la Calabria avere bisogno.