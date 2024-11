Il presidente Mario Oliverio: «Con la sua maison è stato per la Calabria la proiezione nel mondo di una creatività ispirata alla storia e al mito della nostra terra»

A vent’anni dalla tragica scomparsa di Gianni Versace, la Giunta regionale, su proposta del presidente Mario Oliverio, ha deliberato d’ intitolare la sala “oro” della Cittadella regionale alla memoria del grande stilista calabrese.

“Gianni Versace con la sua maison – ha detto il Presidente Oliverio - è stato per la Calabria la proiezione nel mondo di una creatività ispirata alla storia e al mito della nostra terra. Nel valorizzare il nostro passato e proiettandolo nella dimensione universale più sofisticata e glam, Gianni Versace ha celebrato nella bellezza la sua fedeltà alle proprie radici. Abbiamo deciso di intitolare a lui una delle sale più prestigiose del palazzo regionale della Cittadella, perché Versace fa parte di quella identità in cui la Calabria si possa riconoscere. La sua tenacia e la sua determinazione nel perseguire il suo geniale sogno imprenditoriale possano essere la prova di un percorso possibile di successo per le nostre imprese, i nostri giovani e le nostre ragazze.

Un esempio da seguire con fiducia, forza ed entusiasmo per progettare insieme una Calabria più forte. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma al di là della tragedia Gianni Versace continua ad essere un modello di riferimento dell’Italia migliore nel mondo, un calabrese che ha lasciato un segno importante nella Storia. Un calabrese di cui l’Italia e l’Europa sono fiere”.