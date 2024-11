Torna questa sera, 15 giugno alle 21.30 Pubblica Piazza, il talk politico in onda ogni mercoledì su LaC. Primo appuntamento in vista del turno di ballottaggio, previsto per domenica 26 giugno, per l’elezione del Sindaco della città capoluogo. Il secondo turno sarà caratterizzato dalla sfida tra Valerio Donato e Nicola Fiorita. Sullo sfondo, un consiglio comunale ormai già delineato. E, ciò, indipendentemente dall’esito del ballottaggio.

La maggioranza del consiglio comunale è stata già assegnata alle liste che sostenevano la candidatura del docente di Umg che hanno già raggiunto il 52%. Circa otto punti in più del candidato a sindaco che si è fermato al 44%. Ora cosa succederà? Se ne discuterà a Pubblica Piazza con Nicola Irto segretario regionale del Pd. E ancora con: Gianni Parisi consigliere comunale per la coalizione di Valerio Donato; Daniela Palaia per la coalizione di Nicola Fiorita; Vincenzo Speziali per l’Area di centro. Tramontato il referendum ora si farà la riforma? Ne discuteremo con l’avvocato Pasquale Simari.

Pubblica Piazza vi aspetta questa sera mercoledì 15 giugno in prima serata alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 Ddt, sul canale 411 di TvSat e 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.