VIDEO | In diretta durante il programma Agorà in onda su Raitre Stefano Bandecchi aggredisce verbalmente la parlamentare del Movimento 5 stelle, che replica: «Il suo atteggiamento la dice lunga su quale esempio offre pure nel suo ruolo istituzionale»

Le intemperanze del sindaco di Terni Stefano Bandecchi sono di dominio pubblico. Imprenditore livornese, ex patron della Ternana con l'ambizione di rilevare la Reggina e fondatore di Unicusano, eletto alla carica di primo cittadino del capoluogo umbro nel maggio 2023, si era già guadagnato la ribalta per altre discutibili affermazioni e per il tentativo di aggressione fisica ai danni di un consigliere d’opposizione durante una seduta del civico consesso.

Atteso a Reggio Calabria

Coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, atteso a Reggio Calabria il prossimo 20 gennaio per una iniziativa politica promossa dal consigliere metropolitano Massimo Ripepi, Bandecchi si è avventurato in un acceso scontro verbale con la deputata cosentina Anna Laura Orrico, eletta sotto le insegne del Movimento Cinquestelle, durante una puntata di Agorà, il popolare talk in onda tutti i giorni di buon mattino su Rai Tre. La discussione era incentrata sulla paventata abolizione del reato di abuso d’ufficio, argomento che nelle ultime ore sta infiammando il dibattito politico. «La signora va abbattuta» ha esclamato il sindaco umbro, rimproverando alla parlamentare di parlare troppo.

La pace si fa solo con le armi

«Lei è la dimostrazione palese che la pace si fa solo con le armi. Il fatto che lei sia una donna non me ne può frega' de meno – ha poi aggiunto Bandecchi prendendo in prestito una tipica espressione romanesca – Deve stare in silenzio perché parla troppo. Lei è una parlamentare per caso». Il dialogo è diventato incandescente con Anna Laura Orrico determinata nel rispondere colpo su colpo: «Si rivolga a me con rispetto – ha replicato – Abbattuta lo va a dire a qualche animale di cui va a caccia durante il suo tempo libero. Il suo atteggiamento la dice lunga su come si comporta e su quale esempio offre pure nel suo ruolo da sindaco. Io non sto in silenzio soprattutto quando vedo utilizzati epiteti ed aggettivi che non sono dignitosi». Nel video allegato una sintesi dello scontro verbale.