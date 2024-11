Ospiti in studio Pasqualina Straface (Forza Italia) e Bianca Laura Granato (L'Alternativa c'è). Al centro del dibattito il complicato iter parlamentare di un disegno di legge che ha subito lo stop in Parlamento

Continua ad allargare i propri orizzonti Perfidia, occupandosi dei grandi temi nazionali che animano il dibattito pubblico del Bel Paese. Antonella Grippo, autrice e conduttrice del seguitissimo format televisivo di LaC Tv punta l’obiettivo della trasmissione sul “Ddl Zan” che recentemente ha subito uno stop in Parlamento.

“La tagliola che mi passa per la testa” è il titolo della puntata in cui ad alimentare il dibattito ci penseranno Pasqualina Straface, neo eletta in Consiglio regionale con Forza Italia, e Bianca Laura Granato, esponente di L’Alternativa c’è, che saranno le ospiti in studio. In collegamento Skype, invece, Federico Cerminara, socio fondatore dell’Arcigay Calabria; Gianfrancesco Caputo, scrittore e opinionista; la giornalista e scrittrice Paola Bottero, e la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

Quello che attende i telespettatori sarà un dibattito vivace e plurale che la Grippo coordinerà per meglio capire le varie posizioni in campo rispetto alla vicenda parlamentare del Ddl Zan. Appuntamento a questo pomeriggio, mercoledì 3 novembre, alle 15 in diretta e alle 21:30 in replica su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.