Al via la corsa al Colle. Il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali hanno svolto oggi, a partire dalle 15, il primo giro di votazioni per designare il tredicesimo presidente della Repubblica.

Dopo la fumata nera del primo giorno, dove hanno prevalso le schede bianche, si attende domani per capire se il Parlamento troverà la quadra sul nome del prossimo inquilino dei Quirinale.

L’esito delle urne, comunque, resta tuttora un rebus. Nei primi tre scrutini sarà necessario il quorum dei due terzi dell’assemblea mentre dal quarto sarà sufficiente la maggioranza assoluta. I grandi elettori da 1009 sono divenuti 1008 con la dipartita di Enzo Fasano, deputato di Forza Italia.

Sono 34 i calabresi chiamati a prendere parte all’elezione più anomala nella storia della Repubblica con un premier in carica che potrebbe diventare capo dello Stato, lotte fratricide, cambi di casacca e seggi Lazzaretto. Tutto un divenire, con colpi di scena continui: LaCapitale Speciale, stasera ha iniziato a sondare il punto di vista di numerosi politici coinvolti nell’elezione del juovo capo dello Stato, offrendo una fotografia a più voci questa prima giornata.

Nel format andato in onda stasera 24 gennaio Alessandro Russo, direttore de LaCapitale ha intervistato Antonio Viscomi (deputato Pd), Nicola Irto (segretario Pd Calabria e delegato regionale), Giuseppe Auddino (senatore M5s), Ernesto Magorno (Senatore Italia Viva). Negli studi di ViaCondotti21, inoltre, Alessandro Melicchio (deputato M5s), Francesco Cannizzaro (deputato Fi), Fulvia Michela Caligiuri (senatrice Fi), Anna Laura Orrico (deputata M5s), Enza Bruno Bossio (deputata Pd), Federica Dieni (deputata M5s), Andrea Gentile (deputato Fi).

Lo speciale è poi disponibile su LaC Play.