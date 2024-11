Cassa vuota e stipendi ancora non pagati. E poi fondi vincolati utilizzati per coprire uscite correnti senza procedere alla successiva copertura per come previsto dalla legge. E ancora risorse impiegate senza impegno di spesa. Almeno un milione e 400 mila euro nel solo 2016. L'opposizione di Palazzo dei Bruzi presenta il conto a Mario Occhiuto, chiedendo al sindaco, in conferenza stampa, un atto di responsabilità, affinché l'amministrazione adotti tutti gli strumenti necessari ad evitare il default. Ad incontrare i giornalisti il leader de la Grande Cosenza Carlo Guccione, affiancato da Bianca Rende, Enrico Morcavallo e dal capogruppo pd Damiano Covelli che ha ricordato l'analoga esperienza di Reggio Calabria, del modello Scopelliti da esportare alla Regione e di quale fine abbia fatto quel modello. Ecco l'intervista: