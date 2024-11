Il circolo dei democratici di Rovito annulla la manifestazione solidale su richiesta del responsabile regionale della Protezione Civile

La coordinatrice del circolo Partito democratico di Rovito, Rosita Dinapoli, a seguito delle polemiche, innescato da un nostro servizio, nei confronti del responsabile della Protezione Civile regionale Carlo Tansi, circa la sua partecipazione alla manifestazione promossa dal locale circolo del Pd sul tema: “Rischio sismico a Rovito e in Presila: che fare?”, al termine della quale era prevista “Amatriciana Solidale”, comunica che quest'ultima iniziativa è stata annullata, onde evitare ulteriori polemiche.

L'amatriciana indigesta

«Nel confermare la nostra stima e la nostra solidarietà incondizionata al dottor Tansi - ha affermato la coordinatrice del Pd di Rovito - rimaniamo profondamente stupiti e rammaricati per il fatto che si speculi politicamente su un'iniziativa che aveva il solo scopo di accrescere il sentimento di solidarietà e vicinanza tra le popolazioni del nostro Paese e che si sollevino polveroni intorno ad una manifestazione il cui unico obiettivo era quello di consentire, anche ai cittadini di Rovito e più in generale dell'intero territorio presilano, di partecipare alla gara di solidarietà che si è aperta in tutt'Italia all'indomani del sisma che ha colpito alcune popolazioni dell'Italia centrale. Rimane, comunque, confermato - ha concluso la coordinatrice democrat di Rovito - l'appuntamento per l'incontro dibattito, già fissato per giovedì 6 ottobre, alle ore 18.30 presso il teatro comunale di Rovito che vedrà la partecipazione del sindaco, Felice D’Alessandro, della preside dell'Istituto Comprensivo “Tommaso Cornelio”, Filomena Lanzone, e del responsabile della Protezione Civile regionale, Carlo Tansi. Mi auguro che la partecipazione a questo evento valga anche come risposta alle polemiche inopportune sollevate da chi, non avendo idee e proposte da avanzare, tenta di impedire ad altri di dare il proprio contributo alla crescita della propria comunità».

Carlo Tansi, dal canto suo, ha affermato: «Sono stato invitato come relatore al convegno del 6 ottobre ma - tra i tanti impegni pubblici istituzionali e in questa concitata fase della mia vita scandita dall'accavallarsi di gravosi impegni e responsabilità - mi era sfuggita l'iniziativa della Amatriciana a scopo di beneficenza, tipologia di iniziativa che avevo fortemente criticato sulla pagina Facebook istituzionale della Protezione Civile della Regione. Ho chiesto agli organizzatori di eliminare l'iniziativa gastronomica. Li ringrazio per avere tempestivamente aderito al mio invito. Faccio ammenda e vado avanti».