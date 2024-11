Ci sono volute venti ore circa dalla fine delle operazioni di voto perché Lamezia potesse avere il quadro definitivo dei voti raccolti. Rallentamenti, riconteggi e voto disgiunto hanno inciso non poco anche se il quadro sostanziale rimane quello che si era delineato già a poco dalla chiusura delle urne. 38,89 per cento la quota di consensi raccolta da Paolo Mascaro che si conferma il più votato tra i sei candidati a sindaco. Le due liste civiche di Paolo Mascaro raccolgono Orgoglio Lamezia il 15 per cento e Assieme Mascaro Sindaco il 18.92 per un totale del 34.52 per cento.



Segue Ruggero Pegna con il 23 per cento dei consensi. Le sue liste ottengono: Forza Italia l’11,23 per cento, Fratelli d’Italia 11,82 e l’Udc il 4,53. Complessivamente le sue liste arrivano al 27,58 per cento. Eugenio Guarascio candidato del Pd racimola il 17,63 per cento mentre le sue liste arrivano complessivamente al 19,58 suddiviso tra Pd, 11, 68 per cento, e Guarascio Sindaco 7,89 per cento. Rosario Piccioni arriva al 10.89 per cento. Le sue liste complessivamente a poco meno: Lamezia Bene Comune 5.51 per cento e Lamezia Insieme 3.93 per un totale 9.44%. Silvio Zizza si arresta al 4,6 per cento mentre la sua lista al 4,38. Infine Massimo Cristiano sfiora il cinque per cento mentre le sue liste raccolgono Nuova Lamezia l’1,1 per cento e La Svolta il 4.5 per cento.

