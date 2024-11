24,62 per cento. È questa la percentuale di lametini aventi diritti al voto che si sono recati alle urne entro le 19 per scegliere un sindaco tra Paolo Mascaro e Ruggero Pegna.

Nel ballottaggio del 2015 la percentuale era stata di poco superiore, il 25,62 per cento. Polemiche sull’allerta rossa e il mancato rinvio del voto ma il prefetto di Catanzaro ha rassicurato: «Sono in corso tutte le attività necessarie per garantire il libero esercizio del voto per le elezioni comunali a Lamezia Terme».

Proprio in vista dell’allerta nei giorni scorsi si sarebbe tenuta una riunione preliminare alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fioco, della provincia, della Protezione Civile e dell’Anas.