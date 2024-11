Mentre le altre anime del centrosinistra sono ormai in piena campagna elettorale, dal Pd nessuna presa di decisione in merito a chi rappresenterà il partito alle primarie

Mentre il partito democratico continua a scaldare i motori e a non volere ufficializzare alcuna data per le primarie, lo scenario delle elezioni amministrative lametine continua ad essere scosso da nuovi movimenti.



Da un lato, l’ipotesi che torni a gareggiare per la fascia di sindaco la parlamentare Doris Lo Moro continua a salire a scendere come un titolo di borsa, dall’altro Rosario Piccioni, ombra del sindaco Gianni Speranza, è al lavoro ormai alacremente. Pochi giorni fa ha presentato ufficialmente il movimento Lamezia Insieme, gruppo giovanile che sosterrà la sua candidatura a sindaco affiancandosi al suo partito di sempre, Sel.



Ma se Sel sa da tempo ormai su chi puntare le sue carte, così come l’attuale presidente del consiglio comunale Francesco Grandinetti ha da tempo ufficializzato la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra, nonostante provenga da un percorso differente, è il Partito Democratico quello che fa fatica a trovare la quadratura del cerchio.



Il partito che ha inaugurato, insomma, la politica delle primarie come mezzo ulteriore di democrazia, non avrebbe ancora deciso da chi farsi rappresentare. Ecco allora che la rosa dei nomi si arricchisce di giorno in giorno di nuovi pezzi. Dal membro del direttivo Claudio Cavaliere, all’ex presidente del consiglio comunale Francesco Muraca che poco tempo fa aveva corso anche per la carica di rappresentante provinciale del partito.

di Tiziana Bagnato