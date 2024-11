L'ex prefetto guiderà la città fino al rinnovo delle votazioni nelle sezioni in cui è stato accolto il ricorso al Tar

È Giuseppe Priolo il commissario che guiderà Lamezia Terme nei sessanta giorni entro i quali si dovrà rivotare nelle quattro sezioni per le quali il Tar ha accolto il ricorso di due ex candidati a sindaco.



Originario di Messina, 68 anni, è stato prefetto di Trapani, dove ha ricoperto l’incarico per un anno. È stato anche vice prefetto vicario di Milano e commissario di Avellino. A lui le redini quindi dell’amministrazione dopo la decadenza di sindaco, giunta e consiglio comunale.