Si è conclusa a Roma l’udienza del Consiglio di Stato strategica per il futuro di Lamezia Terme. La Terza Sezione, presieduta da Franco Frattini, dovrà decidere nel merito dello scioglimento del Comune confermando o annullando la decisione presa due anni fa. Per la sentenza bisognerà poi aspettare e i tempi potrebbero essere lunghi andando oltre il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni convocate per il dieci novembre. Qualora dovesse essere annullato lo scioglimento ritornerebbe di diritto a via Perugini Paolo Mascaro che porterebbe avanti il suo mandato fino a giugno 2020. In ballo c’è però anche la decisione sulla sua incandidabilità in Corte d’Appello. Una decisione fino ad ora rimandata probabilmente in attesa che arrivi la pronuncia del Consiglio di Stato. La Corte d’Appello è chiamata a decidere sull’incandidabilità non solo di Mascaro ma anche di Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino.