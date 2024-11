Non ci sono i tempi tecnici dicono dagli uffici di via Perugini nonostante le sollecitazioni della terna commissariale. Sì invece, risicati ma ci sono, replica la Regione Calabria. Fatto sta che il Comune di Lamezia sta rischiando in queste ore di perdere un finanziamento dedicato all’accoglienza. Porta la data del 19 novembre l’atto con il quale la giunta straordinaria del Comune di Lamezia Terme aderisce all’avviso pubblico della Regione Calabria, dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali per la presentazione di percorsi di riqualificazione e di rilancio socio economico e culturale finalizzato all’accoglienza emancipante ed integrata dei titolari di protezione internazionale.

Con l’atto si dà mandato alla dirigente del settore Servizi alle Persone di pubblicare la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione dei soggetti partner. Si legge, inoltre, che si «delibera di dichiarare, stante la somma urgenza, vista la scadenza per la presentazione dei progetti fissata al prossimo 25 novembre, immediatamente eseguibile la deliberazione». Ma gli uffici sarebbero fermi e così il rischio di vedere sfumare questa opportunità è sempre più concreta.