Il dibattito sulle prossime elezioni amministrative a Lamezia Terme è ormai aperto anche se, ancora, siamo nella fase interlocutoria che vede impegnati gli schieramenti politici in incontri e discussioni allo stato presumibilmente esplorative. Le strade da perseguire sono ancora abbastanza aperte e fluide, sia dal punto di vista del centrosinistra con il Pd in movimento per affermare una centralità che gli deriva dall’essere il maggiore partito della coalizione, sia dal punto di vista del centrodestra e dell’amministrazione Mascaro che ne è assolutamente espressione, soprattutto da quando il sindaco ha aderito formalmente a Forza Italia.

De Biase e il plauso all'amministrazione

Ed è proprio dal partito azzurro che arriva la nota con cui si sottolinea in buona sostanza quella che il coordinatore cittadino Salvatore De Biase definisce «una amministrazione che ha saputo capitalizzare risorse ed opportunità provenienti sia dal livello nazionale che europeo. È imperativo giudicare un’amministrazione- aggiunge – indipendentemente dal suo schieramento politico, in base agli atti concreti che pone in essere valutando con obiettività la sua volontà di agire. L’attenzione dovrebbe rivolgersi a quanto pianificato programmato e recuperato in termini di finanziamenti per il progresso della propria città».

Mascaro: «Elezioni lontane»

Un vero e proprio rilancio dell’attività amministrativa che sembra essere rivolto più che altro, essendo ancora le elezioni relativamente vicine, non tanto ai cittadini potenziali elettori, piuttosto alle altre forze della coalizione del centrodestra. Ed in effetti lo stesso sindaco Mascaro fa notare, in una diretta televisiva quanto ancora sia prematuro parlare di una sua ricandidatura «non si sa – ha infatti spiegato – se Forza Italia avrà il candidato a sindaco. Le elezioni sono lontane - ha aggiunto – da qui ad un annetto credo che i tempi saranno maturi per cominciare a parlare di elezioni».

Quindi Mascaro glissa sulla questione, non senza sottolineare però che, mentre nel 2015 lui si presentava con le due liste del sindaco ed era sostenuto complessivamente da sette liste, quindi da tutto il centrodestra lametino, nel 2019 invece la situazione era diversa e la vittoria con il 70% al ballottaggio, a suo dire sarebbe, stata più trasversale. Come dire non c’è mai niente di scontato in politica deve essere sempre tutto costruito. Ma è chiaro che la discussione dovrà passare dal piano regionale del partito e probabilmente Francesco Cannizzaro, il parlamentare di riferimento, avrà un ruolo importante quando sarà il momento della decisione. Visto che oltre a Lamezia si voterà in altre importanti città della Calabria e la candidatura in quota Forza Italia potrebbe non toccare alla terza città della Calabria. Oggi dunque si rimane sul piano della strategia e fin qui De Biase per Fi rivendica il lavoro svolto dal sindaco ed elenca finanziamenti per opere pubbliche per un ammontare complessivo di circa 22 milioni di euro. Riqualificazione di quartieri a Sambiase, a Nicastro, piazze, scuole messa in sicurezza della discarica Bagni, strutture sportive e finanziamenti Pnrr in itinere.