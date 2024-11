Oliverio al fianco di Magorno e Doris Lo Moro per sostenere la campagna di Sonni

Aggiornamento 19-55 - "Meglio perdere in modo pulito che vincere in modo inquinato". È questo uno dei messaggi lanciati dal governatore Oliverio dal palco della manifestazione 'Lamezia è contro la mafia.No ad un nuovo scioglimento del consiglio comunale'. Accanto a lui il presidente provinciale del Pd Enzo Bruno e quello del consiglio regionale Tonino Scalzo, il segretario regionale Ernesto Magorno e la senatrice Doris Lo Moro.

“Lamezia è contro la mafia. No ad un nuovo scioglimento del consiglio comunale”. E’ questo lo slogan della manifestazione del Pd prevista per questa sera a Lamezia Terme

“Lamezia è contro la mafia. No ad un nuovo scioglimento del consiglio comunale”. E’ questo lo slogan della manifestazione del Pd prevista per questa sera a Lamezia Terme e a cui prenderà parte il governatore Mario Oliverio, il presidente della Provincia Enzo Bruno, il presidente del consiglio regionale Tonino Scalzo e la senatrice Doris Lo Moro.



Il riferimento è chiaro. Le ultime vicende giudiziarie, tra gli arresti di candidati al consiglio comunale e rivelazioni di pentiti su commistioni politica - ndrangheta, fanno temere che la città della Piana possa ritornare indietro nel tempo. Ma il fatto che le ultime vicende di cronaca abbiano visto sotto la lente di ingrandimento alcuni candidati di Paolo Mascaro, uno dei pretendenti alla fascia tricolore, fa alzare la testa all’ex presidente della Vigor che, sentendosi presumibilmente punto, risponde che «lor signori della legalità non sanno parlare di contenuti e organizzano eventi per prevenire un nuovo scioglimento del consiglio comunale».

Eventi vacui e vuoti secondo Mascaro che fa appello ad Oliverio affinché non si presenti alla manifestazione, annunciando contemporaneamente che per il due giugno farà una contro manifestazione per «scacciare i i mercanti dal tempio».