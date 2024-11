Sono state tre le città importanti in Calabria chiamate alle urne per il turno di ballottaggio: Lamezia Terme, Gioia Tauro e Castrovillari. Netto calo dei votanti rispetto al primo turno: affluenza del 47,73%

Tre sono i comuni che hanno votato per il ballottaggio in programma, domenica 14 giugno. Si tratta di Lamezia Terme, Gioia Tauro e Castrovillari.

A Lamezia Terme, città tra le più popolose della Calabria, a contendersi il titolo di primo cittadino erano Paolo Mascaro, candidato del centrodestra, che al primo turno aveva ottenuto il 41,59 per cento dei voti, e Tommaso Sonni, centrosinistra, fermo al 25,75. Alle 23.00 hanno votato il 44,00%.

Paolo Mascaro vince, con 16.011 (59,96%), Tommaso Sonni si ferma a 10.691 (40,04%).

Per quanto riguarda Gioia Tauro, città strategica soprattutto per il porto, al ballottaggio per la guida del Comune c'erano Giuseppe Peda', sostenuto da una coalizione del centrodestra, con il 35,6 per cento di voti ottenuti nel primo turno, e Aldo Alessio, 22,9 per cento, sostenuto dal centrosinistra e già sindaco della città. Nella città l'affluenza si attesta al 59,18%.

Pedà, il candidato di centrodestra, è il nuovo sindaco della città, raggiunge il 57,16%.

Infine, c’è Castrovillari, in provincia di Cosenza, la corsa era tra il sindaco uscente, Domenico Lo Polito, centrosinistra, che al primo turno ha conquistato il 43,54 per cento dei voti, e Giuseppe Santagada, sostenuto da liste civiche e fermo al 37,04 per cento. L'elettorato che ha votato alle 23.00 è pari al 50,14%.

Nella città, testa a testa fino alla fine tra i due candidati. Lievemente in vantaggio Lo Polito che viene eletto sindaco superando Santagada di soli 11 voti.

Netto calo dei votanti rispetto al primo turno, quando l'affluenza aveva raggiunto il 65,88%