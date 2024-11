L’esponente politico di CasaPound si fa portavoce delle lamentele dei cittadini di via delle Rose a Sambiase e attacca l'amministrazione comunale invocando interventi urgenti

«Persistono situazioni di degrado e abbandono a Lamezia; in particolar modo ad essere trascurata è la zona ovest. Ad essere in balia del degrado è via delle Rose, zona centrale del quartiere Sambiase, dove scorre il torrente Cantagalli». È questa la segnalazione di Francesco Gigliotti, responsabile cittadino di CasaPound Lamezia.

«Ancora una volta - dichiara - ci troviamo a segnalare situazioni sgradevoli in cui sono costretti a vivere i cittadini. Il torrente Cantagalli, sito nel cuore del centro storico di Sambiase, in alcuni punti è stato ripulito ma in molti altri, invece, presenta molteplici criticità. Abbiamo riscontrato - spiega -il deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, le elevate dimensioni della vegetazione spontanea, che arriva fino alle abitazioni, il costante cattivo odore nonché il pericolo per i residenti di avere topi e serpenti nelle proprie abitazioni».

Gigliotti, quindi, prosegue: «I residenti che vivono questa situazione - prosegue Gigliotti - hanno più volte denunciato al Comune e a chi di competenza l'incresciosa situazione ma non hanno ricevuto nessuna risposta. Consapevoli del fatto che la bonifica di suddetto torrente sia di competenza della Regione, pretendiamo che il sindaco e l'amministrazione facciano tutto ciò che è nelle loro possibilità affinché gli organi competenti provvedano a porre fine a questa situazione che va avanti da parecchi anni. Una buona amministrazione - incalza - dovrebbe dare delle risposte ai cittadini anziché voltare loro le spalle. Questo modus operandi dell'amministrazione Mascaro - conclude - mette ancora una volta in evidenza la continuità con la precedente che, lo ricordiamo, ha portato Lamezia allo sfacelo».