Venerdì 24 maggio dalle ore 18 alle 21 il Partito democratico di Lamezia Terme terrà un presidio elettorale sull’isola pedonale di Corso Nicotera per illustrare le proposte e il programma per il rinnovo del Parlamento europeo. «Il Pd – si legge in una nota stampa a firma del segretario Gianluca Cuda- partendo dall’esigenza di evitare il circolo vizioso tra recessione e austerità, punta a perseguire politiche anticicliche attraverso l’erogazione di un’indennità europea di disoccupazione per i paesi in recessione o con un alto numero di persone senza lavoro. Nelle nostre proposte – continua il comunicato - non abbiamo dimenticato le esigenze di 25 milioni di bambini svantaggiati del nostro continente, prevedendo risorse economiche importanti per assicurare loro l’accesso gratuito all’assistenza sanitaria, all’istruzione, all’assistenza per l’infanzia». Analoga attenzione il Pd ha riservato «ai giovani per garantire maggiori risorse per la ricerca e lo sviluppo anche delle nuove tecnologie in linea con un piano straordinario di investimenti per la transizione ecologica e la coesione sociale, lavoro, innovazione e sostenibilità». E ancora, «un piano europeo per favorire l’occupazione femminile ed imporre l’equità nelle retribuzioni e per affrontare le eccessive disparità di reddito tra uomini e donne, attuando, inoltre, la Convenzione di Istanbul per prevenire e contrastare la violenza di genere».

«Solo un’Europa dei diritti e dei corrispondenti doveri, compresi quelli riguardanti l’ambiente e la “sostenibilità”, può essere percepita e vissuta come propria da decine di milioni di donne e di uomini. E il programma del Pd – conclude Cuda - è indirizzato proprio ai due versanti della sostenibilità: quello sociale e quello ambientale». Nel corso della serata, infine, presso il gazebo di Corso Nicotera si procederà anche al tesseramento.