Fronte interno alla maggioranza: azzerare o meno l'attuale management?

Tornerà a riunirsi lunedì prossimo, 19 ottobre alle 15, il consiglio comunale di Lamezia Terme. E il piatto forte della discussione sarà un ordine del giorno, promosso dall'opposizione, sulla vicenda Sacal, la società di gestione dell'aeroporto lametino, recentemente scossa da un'indagine della Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per turbativa d'asta e associazione a delinquere finalizzata all'abuso d'ufficio. E sull'argomento c'è il rischio di una contrapposizione tra due correnti di pensiero in seno alla maggioranza. Da una parte, infatti, ci sarebbe il gruppo di Calabria al Centro, che vorrebbe si andasse verso l'azzeramento dell'intero Cda, per procedere con nuove nomine, avviando un dialogo tra lo stesso Pino Galati ed il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio. Uno scenario che, nelle idee, dovrebbe portare al Comune lametino una figura in una posizione più in vista, rispetto all'attuale management. Di opinione diversa, invece, tutto il resto della maggioranza, che vorrebbe invece spingere il sindaco, Paolo Mascaro, verso un rinnovo convinto del suo appoggio all'attuale Cda. Il problema è di natura prettamente politica, ma potrebbe creare le condizioni per una forte contrapposizione interna alla maggioranza, primo dissidio dopo la nascita del gruppo consiliare dei galatiani.

Guglielmo Mastroianni