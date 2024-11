Finalmente è arrivato l'atteso rimpasto di deleghe e l’inserimento di nuovi assessori nella squadra di governo locale

Inizia con un ringraziamento da parte del sindaco ai dimissionari Caglioti e Puteri la presentazione della nuova giunta. E’ da quando il vicesindaco e l’assessore al Bilancio hanno lasciato i loro incarichi con qualche strascico polemico che Lamezia attende un rimpasto di giunta. Tra susseguirsi di voci, rumors e appetiti, la giunta è stata completata oggi.



Due le new entry. Si tratta di Massimiliano Tavella e Graziella Astorino - Il primo è attualmente vice presidente della Lamezia Multiservizi. A lui il compito di raccogliere l’oneroso testimone di vicesindaco che dopo l’abbandono di Caglioti era stato raccolto da Massimiliano Carnovale. Tavella rastrella anche la delega alle Politiche Sanitarie, Decentramento e Politiche per le Periferie, Personale, Polizia Municipale e Protezione Civile. Le prime due sono settori nuovi, creati ad hoc per intervenire, ha spiegato il primo cittadino Paolo Mascaro, sulle urgenze del territorio.

A Graziella Astorino, avvocato e presidente della commissione Pari Opportunità Udc, va un asse di deleghe prima divise tra più assessorati. Si tratta di Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Spettacolo. Decide, invece, il sindaco di mantenere per sé i settori Bilancio, Tributi, Programmazione finanziaria e Patrimonio.

A breve, ha annunciato Paolo Mascaro, verranno indicate dieci nuove priorità che dovranno essere assolte dalla squadra di governo entro il 15 giugno 2017, tra queste l’approvazione del Psc e del Piano Spiaggia, l’implementazione della differenziata, il rifacimento della pubblica illuminazione, rispetto delle scadenze e azzeramento delle procedure esecutive a carico del Comune.

Tiziana Bagnato