«Durante il sopralluogo - scrive in una nota il movimento giovanile leghista - i cittadini hanno tenuto a farci notare la grave situazione di abbandono totale in cui versa il torrente, dalla fitta vegetazione ai tanti tantissimi rifiuti lasciati sul letto del torrente, al problema igienico sanitario e ai cattivi odori che si possono sentire ma soprattutto dalla mancanza di argini al torrente che costituisce un grave problema di sicurezza per i cittadini che abitano in queste zone».



«La situazione che abbiamo potuto riscontrare parlando e dialogando con i residenti ci vede impegnati in prima linea- afferma il segretario provinciale Angelo Greco – poiché, visto il pervenire delle forti piogge che ha messo in ginocchio la nostra città, è inaccettabile constatare questo grave stato di abbandono nel quale versa la nostra città senza che vi siano in cantiere politiche e progetti di prevenzione, pulizia e di messa in sicurezza dei torrenti».



«Chiediamo che la nostra Regione, in veste delle autorità preposte e di un finto governatore (mai presente e soprattutto poco attento ai suoi cittadini ) intervenga immediatamente, e non solo con proclami davanti alla telecamere o con articoli di giornali, ma con fatti concreti ,poiché la gente è stanca di sentire sempre le solite promesse. La gente – dice Greco - vuole e pretende politiche che investano nella prevenzione, e non in politiche di slogan e annunci, la gente vuole presenze e soprattutto attenzione, per evitare ulteriori disastri e ulteriori tragedie». «Chiediamo come Lega che la Regione faccia in fretta e, soprattutto, che sia presente alle richieste dei suoi cittadini, perché sono quei cittadini che anche nelle calamità sono i primi a sopperire rimboccandosi le maniche, intervenendo prima delle inefficienze politiche. Noi come Lega siamo e saremo sempre presenti sul territorio e per i nostri cittadini».

