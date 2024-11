Ultima chiamata prima della partenza. Dopo gli screzi con il partito democratico e la rottura del tavolo del centrosinistra segnata da reciproche accuse su chi l’avrebbe causata, Milena Liotta e Francesco Grandinetti hanno stamani lanciato una nuova sfida.

Si tratta della costituzione i un Polo Civico che i due politici spiegano così: «Considerato che il Pd dopo le nostre dichiarazioni non ha ancora convocato il tavolo e pare continuare nel suo atteggiamento poco chiaro e indirizzato a indicare a candidato a sindaco persona da loro individuata nelle segrete stanze con l’effetto “sorpresa” uovo di pasqua, abbiamo costituito il Polo Civico, aperto a tutti gli interessati ad allargare un fronte comune. Il senso di responsabilità verso la Città impone chiarezza nelle scelte». Ma lo strappo potrebbe essere ricucibile. «Da parte nostra non vi sono limiti alla partecipazione, compreso il Pd e le altre forze politiche presenti al tavolo di centro sinistra, che anzi sollecitiamo, per poter allargare un fronte civico il più possibile rappresentativo – spiegano in una nota i due - Intendiamo senza ulteriori perdite di tempo definire insieme la condivisione delle linee programmatiche e cercare insieme un criterio per indicare un solo candidato a sindaco».



«Sempre in chiarezza e di fronte alla città: questo è il metodo che vogliamo continuare a seguire. Rivolgendoci a tutti i cittadini, offrendo segnali chiari di appartenenza e di responsabilità e chiedendo maggiore partecipazione ad un voto che deve segnare una svolta netta e determinata rispetto al passato».