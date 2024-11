L’intervista completa al sindaco della città lametina andrà in onda questa sera nel corso della puntata di Pubblica Piazza a partire dalle 22

“Sono sicurissimo che non ci sono motivazioni per sciogliere il Comune. Se dovesse accadere bisognerebbe allora chiedersi se questo non sia gradito ad altri settori e sui motivi”. Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro lancia così a LaC Tv la sua provocazione sulle manovre che potrebbero esserci dietro quei tempi rapidi con cui la commissione di accesso agli atti ha elaborato la sua relazione e sul perché non sia mai stato ascoltato nonostante lo abbia chiesto. L’intervista completa al primo cittadino andrà in onda questa sera nel corso della puntata di Pubblica Piazza a partire dalle 22.

