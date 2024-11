Giunta comunale ora al completo. Nella sala Napolirtano ieri il sindaco Paolo Mascaro ha presentato le ultime due “tessere mancanti”. Si tratta di Francesco Dattilo, che già era stato nel governo cittadino di Mascaro e di Francesco Stella. Le loro figure si vanno ad aggiungere a quelle di Antonello Bevilacqua, Teresa Bambara, Sandro Zaffina, Luisa Vaccaro e Giorgia Gargano.

Francesco Stella, ingegnere, aveva collaborato in passato con la giunta Speranza con particolare riferimento al piano Api e all’elaborazione del Piano Strutturale. Ora dovrà occuparsi di pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione nuove opere, Sue, Suap, protezione civile e mobilità urbana.

A Dattilo sono state attribuite le competenze che toccano le nuove opere ed opere strategiche, manutenzione opere stradali e infrastrutturali, verde pubblico e parchi, ambiente, servizi cimiteriali e sezione lavori.

Soddisfatto il sindaco Paolo Mascaro che incita ora a «lavorare per far fruttare al meglio tutti i finanziamenti ottenuti e che si potranno ottenere su ambiente, viabilità, sviluppo del territorio, urbanistica, per avere una crescita ordinata e ragionata in una città che è stata massacrata dall’abusivismo».

«Esistono emendamenti al bilancio statale che vanno incontro a comuni come il nostro che sono in piano di riequilibrio, dando la possibilità di avere ulteriori figure tecniche in servizio. Ci aspettiamo poi per la nostra politica di risanamento di poter quanto prima accedere a forze nuove sul piano assunzionale, anche in ottica dei finanziamenti del Pnrr».