Lo sciopero della fame ha dato i suoi esiti. Il sindaco verrà ascoltato nella giornata di domani

I primi riscontri dello sciopero della fame indetto dal sindaco Paolo Mascaro sono arrivati. Il primo cittadino è stato invitato a partecipare domani alle 15.30 ad un incontro in Prefettura richiesto dal ministero dell’Interno.

La protesta del sindaco era iniziata questa mattina proprio contro la sua mancata convocazione chiesta dal mese di giugno per potere relazionare e dire la sua su eventuali dubbi inerenti aspetti che potrebbero portare allo scioglimento. La proposta di scioglimento del comune di Lamezia si discuterà in settimana in Consiglio dei Ministri.



t.b.