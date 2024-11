Ballottaggio tra Sonni e Mascaro e partiti tradizionali in vantaggio. E’ questa, in estrema sintesi, al momento, la situazione lametina.

Bassa l’affluenza al voto. Appena il 66 per cento degli aventi diritti al voto si è recato alle urne, quasi l’otto per cento in meno rispetto alle comunali del 2010.

A raccogliere il maggior numero dei consensi è Paolo Mascaro, candidato del centrodestra e legato ad un’ampia cordata di partiti nonostante sia espressione della società civile. L’avvocato, ex presidente della Vigor Lamezia, ha al momento il 40, 17 per cento dei voti. Tra le sue liste primeggia Forza Italia con quasi il 12 per cento delle preferenze. Segue Tommaso Sonni, candidato del centrosinistra. In questo caso è il Partito Democratico a farla da padrone con il 12, 3 per cento.

Segue Pasqualino Ruberto, esponente di Labor, con il 17, 2 per cento dei voti. Una percentuale che al momento ‘suona strana’ e che potrebbe vedere nelle prossime ore dei cambiamenti. Al momento, lo ricordiamo, è stata scrutinato circa un terzo delle sezioni.

Mimmo Gianturco, Sovranità – Prima gli Italiani, è al 6,5 per cento,il movimento Cinque Stelle, con candidato a sindaco Giuseppe D’Ippolito, è fermo al 3,18 per cento, Nicola Mazzocca, Idee In Movimento, 2, 7 per cento.