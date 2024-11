Ha presentato ufficialmente la sua giunta nell’aula Napolitano, Paolo Mascaro. Una giornata impegnativa questa che lo ha visto prima ricevere la proclamazione in tribunale, poi riprendere possesso di via Perugini e della fascia per poi prendere parte anche al suo primo evento in veste di sindaco, la commemorazione degli otto ciclisti morti il 5 dicembre 2010. Rispetto a quanto trapelato ufficiosamente rimangono invariati i nomi ma per ora il sindaco ha preferito non ufficializzare le deleghe in attesa di qualche possibile rimpasto. I sette assessori della nuova giunta Mascaro sono Antonello Bevilacqua, Sandro Zaffina, Teresa Bambara, Giorgia Gargano, Francesco Dattilo, Gianfranco Luzzo Luisa Vaccaro. «Gli assessori - ha sottolineato Mascaro - non sono indicati o rappresentanti dei due gruppi consiliari di maggioranza, ma dovranno invece esserlo ben oltre i 24 consiglieri comunali ma di tutti i 70 mila cittadini lametini». A breve potrebbero aggiungersi, ha anticipato il sindaco, anche consiglieri delegati.

