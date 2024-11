Potrebbero esserci novità inattese e clamorose

Movimenti in atto, in seno al consiglio comunale di Lamezia Terme. Questa mattina, infatti, nel corso della seduta che dovrebbe portare all'approvazione del bilancio di previsione 2015, Luigi Muraca, esponente di Forza Italia, ha annunciato di lasciare il gruppo per aderire al movimento Ala, a cui ha dato ieri ufficiale adesione il deputato lametino Pino Galati. Una prima scossa, che non dovrebbe tuttavia rimanere isolata. All'interno dell'assemblea lametina, infatti, sono diversi i consiglieri che in qualche modo sono riconducibili a Galati. Ala, peraltro, sta tessendo in queste ore le proprie tele in cerca di nuovi accoliti. Non soltanto, però, nella maggioranza. Anche tra le fila dell'opposizione, in particolare nel gruppo di consiglieri che ha appoggiato in campagna elettorale il candidato a sindaco Pasqualino Ruberto, si è provato un sondaggio. Sia Giuseppe Paladino, che già comunque dopo la prima seduta del consiglio ha aderito al gruppo misto, sia Francesco Ruberto, sono stati contattati dall'entourage dell'ex parlamente di Forza Italia. In entrambi i casi la risposta non è arrivata, o per meglio dire, entrambi hanno preso tempo. In particolare Francesco Ruberto avrebbe risposto di voler avere un confronto con il suo attuale gruppo consiliare e con lo stesso Pasqualino Ruberto, prima di prendere una decisione. E lo stesso Pasqualino Ruberto? Qui la situazione è più complessa. I dissapori del passato tra Galati e l'ex candidato sindaco, infatti, potrebbero ostacolare ogni tipo di dialogo. Peraltro la collocazione politica di Ala, che tende ad avvicinarsi alle posizioni di Renzi e quindi del centro sinistra, non avrebbe il gradimento di chi, storicamente, ha sempre militato nell'area moderata. Tuttavia non si può escludere a priori un abboccamento, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe all'orizzonte e che, peraltro, potrebbe portare ad una clamorosa novità: cioè il parallelo avvicinamento di Ruberto al sindaco Mascaro. Uno scenario che più di qualcuno, tra i banchi della maggioranza, starebbe addirittura auspicando, a prescindere da un possibile avvicinamento di Ruberto a Galati. Soprattutto qualora, ma siamo nel campo delle pure ipotesi, per seguire le linee nazionali, i consiglieri di Ala passassero definitivamente al centrosinistra, uscendo di fatto dalla maggioranza, per questioni di linea politica. Col paradosso di ricompattare il centrodestra lametino proprio nel momento in cui una sua parte emigra a sinistra. Ma di questi tempi, tutto appare possibile.