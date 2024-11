Motivi personali gli impedirebbero di proseguire il suo mandato. Nella lettera di dimissioni l'invito a continuare a recuperare i crediti milionari della società partecipata del Comune

Continua a perdere pezzi il Comune di Lamezia Terme. Stamattina a mezzo pec il presidente della Lamezia Multiservizi Gianfranco Luzzo ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione e da componente del Cda.

«Sopravvenuti impegni di carattere personale»

Luzzo motiva la decisione con «sopravvenuti impegni di carattere personale». Nella missiva, indirizzata a Paolo Mascaro, citato ancora come sindaco, Luzzo ringrazia l’ex primo cittadino e ricorda quanto fatto durante il suo incarico: pareggio economico del bilancio 2017, formulazione del piano concordato con i Comuni soci per il rientro dal debito maturato a loro carico, individuazione della nuova sede della società, adempimenti alla legge Madia per quanto riguarda la ricognizione del personale e il piano degli esuberi, elaborazione di un piano finalizzato ad incentivare l'anticipato collocamento a riposo di personale avente i requisiti e reclutamento di forze lavorative giovani.

«Confido – conclude - che vengano assicurate da subito le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle continue richieste che giornalmente pervengono dai creditori ed il cui mancato soddisfacimento potrebbe comportare anche la sospensione di servizi essenziali».

Tiziana Bagnato