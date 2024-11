VIDEO-INTERVISTA | L’ex consigliere comunale della città in un’intervista: «I fondi europei ci sono, vanno solo usati»

Puntare sulla differenziata per uscire dalla forte situazione di degrado in cui versa Lamezia. È la ricetta indicata dall’ex consigliere comunale Luigi Muraca alla luce del finanziamento dell’Ue che la città si è aggiudicata e finalizzata proprio all’implementazione di questo tipo di servizio. Il politico ce ne parla in questa intervista.