E'in corso a Lamezia un incontro tra tutte le forze politiche e le associazioni che stanno sostenendo la battaglia a favore della proposta di legge n.19/10 “Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati e precariamente occupati” presentata lo scorso marzo dall’ On. Giovanni Nucera, consigliere regionale de La Sinistra.

La proposta già votata all’unanimità in III Commissione è adesso al vaglio della Commissione Bilancio. Ad accompagnare la proposta una dettagliata relazione tecnica e finanziaria. In due anni, dal 2012 al 2014 la disoccupazione ha avuto un aumento del 12 per cento, mentre la popolazione calabrese indigente sarebbe il 31% del totale. Il reddito minimo garantito equivarrebbe a 7200 euro annui lordi da destinare a chi si trova in difficoltà. "E'solo una questione politica. I soldi ci sono. Questa è l'occasione di Oliverio per dimostrare se, come ha detto, è davvero comunista". Il consigliere Nucera è diretto. Per lui il reddito minimo è solo un affare politico.

Circa 90 mln di euro di fondi comunitari scadranno il 31 dicembre, e tra altri bacini e tagli al consiglio, si arriverà, secondo l'onorevole, a 170 mln di euro che potranno sostenere 25 mila famiglie.