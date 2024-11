Dal carcere di Vibo l’ex presidente di Calabria Etica arrestato nell’inchiesta “Robin Hood” consegna la sua lettera di dimissioni. Al suo posto entrerà Davide Mastroianni

Al suo posto entrerà Davide Mastroianni, primo dei non eletti nella lista del già candidato a sindaco della città della Piana. Pasqualino Ruberto, con una lettera inviata dal carcere di Vibo dove è detenuto, ha ufficializzato infatti le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Lamezia.





L'inchiesta. Ruberto è stato arrestato lo scorso 2 febbraio nell’ambito dell’operazione denominata “Robin Hood” che ha portato a nove provvedimenti di custodia cautelare in carcere. L’ex presidente di Calabria Etica è accusato di aver fatto parte di quello che è stato definito dagli inquirenti un “comitato d’affari” creato per sottrarre fondi pubblici dell’Unione europea destinati alle famiglie in difficoltà e di essere fidato uomo d’affari di Nazzareno Salerno, il consigliere regionale anch’egli travolto e arrestato nell’ambito dell'inchiesta. (m.s.)