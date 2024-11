A presentarlo il senatore Cesare Marini, esponente di spicco dei socialisti della Prima Repubblica

Non è un partito e neanche una componente di altri partiti. Solo un modo per discutere, proporre temi legati alla nostra regione, riprendere l’abitudine dell’approfondimento, dell’attenzione ai contenuti. Così il senatore Cesare Marini, esponente di spicco del partito Socialista della Prima Repubblica, ha tenuto a presentare il Forum Riformista che ieri a Lamezia Terme ha fatto la sua prima uscita ufficiale. Accanto a lui, tra gli altri, Fabio Guerriero, Sandro Principe, Ercole Nucera, Saverio Zavettieri e il giornalista Pietro Melia che ha anche moderato l’incontro.

Il Forum si propone come sede permanente di libero confronto a tutto campo, officina di idee e di proposte sui maggiori temi di attualità che interessano la società, la democrazia, l'economia e la politica.

Importante, ha sottolineato poi il vicepresidente del forum Ercole Nucera, sarà la condizione sine qua non per la quale il confronto sarà libero e mirerà a sensibilizzare la società civile su tematiche ormai desuete, ma comunque fondamentali. E poi, ancora, un forum che punta a coinvolgere i giovani e a non dare loro importanza solo in prossimità del voto, come ormai spesso, accade.