A giorni la chiusura delle liste. Grandinetti si ritira in toto

Sarà Enzo Richichi il vertice di una delle due liste del Partito Democratico a sostegno di Tommaso Sonni. Mancano poche ore alla chiusura delle liste per le amministrative lametine del 31 maggio. E mentre il fermento è tangibile, con, in alcuni casi, anche evidenti difficoltà a chiudere le candidature, il segretario regionale del Pd Enzo Magorno e il commissario cittadino Pino Soriero fanno quadrato e spiegano: «il centrosinistra, pur confrontandosi democraticamente, sa fare squadra e trovare sempre le ragioni dell'unità quando è il momento di affrontare le sfide più importanti che si presentano. Il Pd darà il suo pieno apporto di uomini e di idee ad una campagna elettorale da portare avanti sulla solida base dei contenuti e delle cose concrete da fare per la città, confermandosi forza responsabile e di governo, così come sta avvenendo alla guida della regione»



Lascia al momento qualunque ambizione politica Francesco Grandinetti che, dopo avere ritirato la sua candidatura a sindaco, ha annunciato di non volersi proporre nemmeno come consigliere comunale. «Non voglio ostacolare un'eventuale non rinascita, anche se improbabile, del centrosinistra – spiega - è un gesto d'amore verso la città. Ho deciso di cambiare modo di intervenire per risolvere i problemi della mia città: non più politica in consiglio, dove per dieci anni ho fatto opposizione per scelte dell’amministrazione che non ho condiviso e non condivido ancora oggi, ma da un'altra postazione».

Tiziana Bagnato