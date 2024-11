Ultimi giorni di campagna elettorale a Lamezia Terme. I tempi stringono e aumentano anche i proclami e le promesse. Come nel caso di Pasqualino Ruberto, esponente di Labor, che ha promesso 5 mila posti di lavoro in 5 anni.

Cinque mila posti di lavoro in cinque anni. E’ questa la promessa lanciata dal candidato a sindaco Pasqualino Ruberto durante una delle tappe del suo tour elettorale. L’esponente di Labor ha spiegato di avere in mente come realizzare un sistema economico virtuoso capace di creare un incremento esponenziale del tasso di occupazione della città. Per Ruberto la base delle promessa sarebbe un attento ed approfondito studio fatto avvalendosi di diverse figure professionali i cui dettagli verranno presentati domani.

Intanto, lo sfidante diretto, Paolo Mascaro chiede alla città di resistere altri sette giorni, dopo di che, ha affermato, « la città sarà finalmente libera. Usciremo da un incubo durato venti anni».

Invita, invece, ad un «voto partecipato e consapevole, al voto libero, alzando la testa, non dato per ricambiare un favore, ma per premiare competenza, capacità e progettualità», il leader di Idee in Movimento Nicola Mazzocca.

Mentre, il candidato del movimento Cinque Stelle Giuseppe D’Ippolito afferma: «In tanti professano moralità etica e legalità ma in realtà farebbero bene a tacere. Ciò che è davvero incredibile è che dopo decenni di disastri e fallimenti c'è chi è ancora così ingenuo da continuare a votare, a destra e a sinistra, turandosi il naso, come ai tempi della vecchia Dc».