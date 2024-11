Pochi giorni fa a lasciare la poltrona era stato il vice sindaco Carnovale in seguito all'operazione Crisalide. Ma Bilotta chiarisce che la sua scelta non è legata a motivazioni di carattere politico

Continua a perdere pezzi la giunta del sindaco Paolo Mascaro, prossima, in realtà, al rimpasto. Dopo le dimissioni dell’assessore e vicesindaco Massimiliano Carnovale, lascia la poltrona in seno al governo cittadino anche Angelo Bilotta a cui erano legate le deleghe all’Attività produttive, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Agricoltura, Commercio, Turismo, Marketing Territoriale.



Bilotta chiarisce di aver deciso di lasciare l’incarico per motivazioni personali legate alla sfera lavorativa esterna a quella comunale.

“Resterò sempre accanto a Paolo Mascaro, uomo di grandi virtù, che riuscirà a far vincere ciò in cui crede: la legalità”, chiarisce a volere sgomberare il campo da implicazioni di tipo politico.



“Questa decisione – aggiunge - nasce dall’impossibilità di conciliare il ruolo di assessore con i nuovi incarichi lavorativi ricoperti, che mi vedono da qualche mese, responsabile per l’area del centro sud, di un importante azienda. Il nuovo lavoro mi costringe a viaggiare settimanalmente fuori regione e non mi permette di essere presente così come dovrei e vorrei, full-time in comune e lavorare per il bene della città. E’ infatti, solo e soltanto un profondo senso di responsabilità verso la città, i miei concittadini e nei confronti del sindaco, che mi ha portato a compiere tale scelta” .



Tiziana Bagnato