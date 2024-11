Massimiliano Tavella ha restituito il mandato e ufficializzato le dimissioni per “sopraggiunti impegni di carattere professionale”

“Non ci sono motivazioni che vadano oltre le poche righe ufficiali con cui ho comunicato le mie dimissioni”. Massimilino Tavella risponde così a LaC News24 in merito alla sue appena rassegnate dimissioni da vice sindaco di Lamezia Terme e assessore al Personale, Polizia Municipale, Politiche Sanitarie, Protezione Civile, Decentramento e Politiche per le periferie.





Lo conferma al telefono anche il sindaco Paolo Mascaro: “Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Sapevo da tempo che gli impegni oggettivi di Tavella non gli permettevano di presenziare come avrebbe dovuto. Le sue assenze negli ultimi mesi alle riunioni di giunta ne sono la prova”.

Un nuovo tassello vuoto, dunque in una giunta che non ha mai trovato pace e che ha costretto da subito il sindaco Mascaro a doverla montare e rismontare come un puzzle. “Sopraggiunti impegni di carattere professionale non mi consentono di riservare il necessario impegno alle delicate funzioni istituzionali affidatemi”, ha scritto in una nota l’ex vice sindaco che per scongiurare ogni possibile interpretazione politica del suo abbandono ha anche ringraziato il sindaco definendolo un “modello di correttezza amministrativa e principale attore nell’opera di risanamento dei conti del nostro comune”.





Le deleghe al momento restano in mano al sindaco Mascaro.

Tiziana Bagnato