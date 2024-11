Diventa sempre più certa la data del 15 ottobre per la proclamazione di sindaco e consiglieri. A diffondere la notizia è l’agenzia di stampa Ansa confermando quanto diffuso dalla nostra testata.

Nella giornata di venerdì, con la conclusione dei lavori dell'ufficio centrale e la proclamazione degli eletti, si dovrebbero sciogliere tutti i nodi, quegli interrogativi su ballottaggio e premio di maggioranza che hanno messo in un limbo la città dal cinque ottobre scorso, nonostante di limbo ne avesse già attraversato un'altro per dieci mesi.

Appelli alla Prefettura e al ministero dell’Interno, un incredulo Paolo Mascaro che ha definito quanto stava accadendo fantascienza scientifica, alcuni dei passaggi degli ultimi giorni. Ora sembra che la situazione si sia ricomposta e che possa tutto andare per il suo classico corso. Si attende quindi che il Tribunale proclami Mascaro e i consiglieri eletti per poi tornare a via Perugini e arrivare, incrociando le dita, a fine mandato.