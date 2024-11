Mentre i Democrat prendono tempo sia sulle date delle primarie che sui candidati, parte del Pd decide di appoggiare la candidatura della lista Città Reattiva

Tanto tuonò che piovve. E così mentre il Partito Democratico lametino si affanna a prendere ancora tempo e a non decidere una data per le primarie, che a Vibo, ad esempio, si svolgeranno, invece, il 22 febbraio, gi eventi hanno preso una piega imprevista.



Prima è forse bene ricordare che, mentre il centrodestra è in fermento, il partito democratico lametino, non solo non ha ufficializzato il nome di chi concorrerà per suo conto alle primarie del centrosinistra, ma continua a destreggiarsi tra un toto nomi che a volte vede anche improbabili possibilità.



Ora, forse stanchi di questa situazione, un gruppo di consiglieri comunali del Pd, affiancati da militanti e simpatizzanti, ha deciso di ufficializzare il suo appoggio ad una candidatura esterna. Si tratta di quella di Tommaso Sonni, candidato con la lista civica Città Reattiva, che viene definito una « formidabile risorsa » in quanto possederebbe «le qualità necessarie per dare un contributo originale e decisivo per il futuro della città».



Ad appoggiare la sua candidatura c’è anche l’ex assessore all’Ambiente del comune di Lamezia Terme, proprio in quota Pd, Enzo Cittadino. E, ancora, l’ex capogruppo in consiglio comunale Rosa Andricciola. Oltre ad altri consiglieri comunali del Pd e note personalità cittadine.



di Tiziana Bagnato