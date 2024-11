I candidati a sindaco di Lamezia Terme, lanciano l'ultimo appello al voto in vista del ballottaggio di domenica 14 giugno

L' appello al voto del candidato a sindaco Tommaso Sonni. “Cara concittadina, caro concittadino, dopo un anno di duro lavoro e tanta fatica siamo riusciti a coinvolgere tanti lametini mettendoci in gioco per migliorare insieme la nostra città. Abbiamo vinto la scommessa di riportare entusiasmo e passione politica in tanti che avevano perso fiducia e speranza. Con il raggiungimento del ballottaggio abbiamo vinto un'altra battaglia. E abbiamo compreso che la strada intrapresa e percorsa sino ad oggi è quella giusta.



Adesso però serve un ultimo sforzo. Il più importante. Vediamo il traguardo vicino e mai come ora abbiamo bisogno del tuo aiuto. Per dare concretezza al nostro programma. Per dare vita a una Lamezia moderna, europea, solidale e matura. Che vada oltre le logiche di appartenenza e di clientelismo. Composta da cittadini responsabili e capaci di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Che perseguano il bene comune perché sanno che è dal benessere della comunità che deriva quello individuale.



Per quanto riguarda il mio impegno personale, vi dico che è quello di una persona libera da condizionamenti e da ipoteche politiche. Mi sono candidato con una lista civica e fuori dai partiti, non ho padrini né padroni alle spalle.Aiutaci a costruire una città più bella e accogliente, con più occasioni di lavoro, fondata sulla legalità, l'uguaglianza e la giustizia sociale, che sappia assicurare protezione ai più deboli e nella quale il confronto sia fatto nel rispetto delle idee altrui, senza urla e senza risse. È una partita che può essere vinta e solo insieme possiamo farcela”.



L'appello al voto del candidato a sindaco Paolo Mascaro. “Ascolto dei cittadini e determinazione nelle scelte e nelle decisioni da prendere saranno gli ingredienti della nostra azione amministrativa - ha dichiararto Paolo Mascaro - Ascoltare significa condividere e rendere partecipe la città e i cittadini degli interventi da realizzare per il territorio, tutelandone le identità e le tradizioni. Naturalmente i confronti con i cittadini, le associazioni e le diverse categorie sociali e professionali saranno accompagnati da politiche di intervento, da scelte chiare e determinate nell’interesse esclusivo della collettività. Occorre dire basta ai continui contrasti della maggioranza di centrosinistra che in questi anni hanno paralizzando di fatto l’attività amministrativa. La città non può più aspettare; occorre dinamismo nell’azione amministrativa e scelte appropriate che mirino ad un concreto rilancio economico e sociale di Lamezia Terme e del lametino. Diciamo basta all’immobilismo amministrativo e alle scelte penalizzanti per il territorio”.

“L’obiettivo – sottolinea Mascaro - è quello di rendere Lamezia Terme una città attrattiva che capitalizzi le sue innumerevoli energie e vocazioni e diventi centro propulsore e punto di riferimento dell’intera regione. La parola d’ordine è rivitalizzare il territorio attraverso la valorizzazione delle nostre tante risorse ed eccellenze che vanno dall’agricoltura al commercio, dalla storia alle tradizioni e allo sviluppo turistico e termale. E’ incomprensibile capire come questo percorso non sia stato fatto in questi anni”. Rivolgendosi ai cittadini Mascaro conclude: “Lavoreremo perché i nostri sogni possano travate una compiuta realizzazione in questo straordinario territorio collocato tra i monti e i mari. Con il vostro aiuto sono convinto che riusciremo a realizzare un grande progetto per la città di Lamezia Terme”. A conclusione di campagna elettorale sono previsti per domani, venerdì 12 giugno, i comizi di chiusura rispettivamente alle ore ore 19:00 a Piazza Italia, alle ore 20:00 a Piazza Fiorentino e alle ore 21:30 su Corso Numistrano.