Fine settimana intenso per la campagna elettorale lametina.

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale lametina. Nel fine settimana diversi gli incontri che hanno visto al centro la diffusione dei programmi elettorali. Come nel caso di Idee In Movimento, che vede candidato a sindaco Nicola Mazzocca. Attorno a lui un nutrito gruppo di giovani, mentre lo zoccolo duro del programma è il disagio sociale in città. Un disagio da affrontare, ad esempio, tramite una rete di associazioni comunali, borse di studio e progetti contro la violenza sulle donne. Molto spazio viene dato anche allo sport e al marketing territoriale, puntando sui beni culturali o sui centri storici, visti come centri commerciali all'aperto per shopping ed intrattenimento. Senza tralasciare temi sempre verdi in prossimità delle urne, come turismo, agricoltura ed enogastronomia, ambiente, cultura.

Fine settimana importante anche per il movimento Città delle Idee che ha presentato la sua Leopolda Lametina. Cinque i punti focali del programma che vede candidato alle primarie del centrosinistra Andrea Falvo. Dall’adozione di criteri di merito per la nomina degli assessori, con metodi di verifica annuali sui risultati raggiunti, alla nascita di una struttura comunale dedicata a fondi, finanziamenti e progettazione europea. «Un “Urban center” evoluto – lo definisce Falvo - che consenta di attirare ricchezza e benessere in città, diventando stimolo e primo supporto per la nascita di imprese ed aziende, oltre che per lo sviluppo dei progetti pubblici».

Il movimento propone poi lo sviluppo di una rete di semplificazione burocratica per chi decide di fare impresa, in modo da aiutare l’economia e sostenere aziende nate e gestite nella legalità.

Ma il movimento guarda anche alla cultura intesa come «leva di sviluppo della comunità» e «che parta dal valorizzare le numerose associazioni presenti in città».

In coda poi la creazione di una Smart City, con l’obiettivo «di portare in un quinquennio Lamezia Terme nella graduatoria internazionale dell’Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici».



di Tiziana Bagnato