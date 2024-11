Tra le tante leggi regionali in vigore, rimaste lettera morta perché prive di copertura finanziaria, c’è anche una norma sull’accoglienza proposta nel 2009 dall’allora presidente della Giunta Agazio Loiero e approvata dal consiglio regionale all’unanimità. Fu il primo dispositivo sul tema della migrazione adottato in Italia in ambito locale, quando il Modello Riace era ancora agli albori. I contenuti sono stati illustrati dallo stesso Loiero, intervenuto a Rende, insieme al magistrato Emilio Sirianni e al rappresentante dell’Associazione Senegalesi di Cosenza Diop Niang Serigne, al dibattito di apertura, moderato da Giuseppe Terranova, della Dems School, la scuola di formazione politica promossa dal consigliere regionale Carlo Guccione. L’idea è quella di sganciare il modello Riace dalle dinamiche nazionali.

I risvolti politici

Il tema dell’accoglienza ha dunque scandito la giornata inaugurale della Dems School, articolata in tre appuntamenti spalmati nel fine settimana. Le conclusioni saranno affidate domani, 25 novembre, ad Andrea Orlando, con tutti i risvolti politici che ne seguiranno alla luce dell’imminente congresso del Pd e delle candidature annunciate per la segreteria nazionale. L’ex guardasigilli sembra orientato a sostenere Nicola Zingaretti nella corsa alla segreteria nazionale. Di riflesso anche Carlo Guccione dovrebbe assumere la medesima posizione.

Zingaretti favorito su Minniti e Martina

Il presidente della Regione Lazio è indicato come favorito nella corsa alla guida dei democrat e la sua scalata ai vertici del partito potrebbe anche rimescolare gli equilibri a livello locale, spingendo Guccione verso un ruolo di maggiore peso nei processi decisionali, con voce in capitolo nella gestione delle candidature in vista della tornata elettorale dell'autunno 2019. In altre parole Guccione, unanimemente ritenuto come il più tenace oppositore di Oliverio, potrebbe anche stoppare la fuga in avanti dello stesso Oliverio, mettendosi di traverso alla ipotesi di ricandidatura. A un anno dal voto gli scenari sono comunque in continua evoluzione e le dinamiche destinate a subire ancora brusche variazioni.