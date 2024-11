«Ci sono tanti ballottaggi dove io lavoro perché il centrodestra sia unito. A Palermo abbiamo dato prova di compattezza, a Catanzaro il centrodestra non era unito come a Verona, a Parma. Mi auguro che in tutti i comuni dove si va al voto contro le sinistre domenica prossima gli amici di Fratelli d'Italia e Forza Italia diano una mano». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Palermo.

Alla domanda se ci sarà un incontro imminente con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, Salvini ha risposto: «Ci sono 38 città al ballottaggio, da qui a domenica 26 giugno mi occupo solo di questi sindaci».