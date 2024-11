«Il consiglio regionale della Calabria venga convocato ad oltranza, fino a quando non approvi la norma che definisce la doppia preferenza di genere, per le prossime elezioni regionali. Non farlo sarebbe una roba da Medioevo, che ci renderebbe ridicoli agli occhi di tutto il paese e dell’Europa». Così l’ex parlamentare del Pd Franco Laratta, nel corso di un incontro a Cosenza con un gruppo di donne che sta lottando da tempo per la doppia preferenza alle prossime elezioni regionali. Per il politico: «Il Consiglio regionale della Calabria sta commettendo un errore gravissimo, anche nei modi, nei termini e nelle espressioni del dibattito, qualcosa che ci rende ridicoli davanti agli occhi di tutto il paese e dell’Europa. Si approvasse quindi subito la norma sulla doppia preferenza di genere – conclude - senza furbizie e trucchetti meschini».

