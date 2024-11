«Subito un incontro a Roma, un conclave, per superare questa condizione assurda nel pd calabrese. È necessario buon senso ed un particolare amore per la Calabria». È questa la proposta di Franco Laratta, già parlamentare Pd nel corso di un incontro stamane a Cosenza: «L’avvocato Menniti segretario Pd a Catanzaro, ha lanciato una provocazione: meglio per il Pd non prendere parte alle elezioni che andare diviso in due. A questo punto urge una mediazione dell’ultima ora».

E si è poi appellato alle diverse anime del pd calabrese: «Smettetela tutti di chiudervi nelle vostre fortezze, uscite fuori, fate un bagno di umiltà e cercate una soluzione condivisa! La gente è stanca di assistere a questo teatrino assurdo. Dei gravi problemi della Calabria quando cominciamo a parlare? La gente sta male, ora basta!».

Infine Laratta ha concluso: «Un suicidio andare alle regionali con due candidati di centrosinistra alla presidenza. In questa condizione sarà la fine del centrosinistra in Calabria».

