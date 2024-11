In prossimità della iniziativa di venerdì 13 Gennaio prossimo al Grand Hotel Lamezia con la presenza di Gianni Cuperlo che presenterà la sua mozione per il congresso del Pd, si moltiplicano le adesioni da parte di qualificate personalità della sinistra calabrese.

L’avvocato Aldo Casalinuovo, assessore del Comune di Catanzaro con delega all'Ambiente e all'Innovazione Tecnologica ha dichiarato: «Il prossimo Congresso del Pd sarà molto importante ed anzi decisivo per definire con nettezza e senza esitazione il profilo di un partito che continua a rappresentare il punto di riferimento principale dell'area progressista e riformista nel nostro Paese».

«Il dibattito congressuale a più voci - pressoché unico oggi nel panorama politico italiano - non può che vedersi come un arricchimento della necessaria elaborazione verso questo nuovo profilo. In questo contesto, la proposta congressuale avanzata da Gianni Cuperlo, cui ho aderito unitamente a un nutrito e qualificatissimo gruppo di iscritti al partito, si pone nel solco di quella sinistra dei valori che deve essere rilanciata senza timidezze in un momento storico di eccezionale gravità, sia sotto il profilo degli equilibri internazionali e sia sotto quello della crisi economica e sociale globale», ha continuato l’assessore.

«Un'area che può e deve costituire un riferimento per la costituzione di un moderno partito della sinistra italiana, che si inscriva nel solco del socialismo europeo contro le destre xenofobe, nostalgiche e sovraniste che oggi sembrano prevalere sull'onda di un populismo ingannevole e di corto respiro», ha concluso Casalinuovo.